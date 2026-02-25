Глазов. Удмуртия. Житель Глазова добился компенсации от Минфина России за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

31 мая 2023 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело, так как его подозревали в причинении тяжкого вреда здоровью человеку. В этот же день его допросили и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Свидетель указал на подозреваемого как на лицо, совершившее преступление.

Позднее подозреваемый рассказал, что сотрудники полиции избивали его, оскорбляли, запугивали и вынудили написать явку с повинной, хотя он не совершал данное преступление.

27 марта 2024 года преследование в отношении жителя Глазова было прекращено. Суд признал право мужчины на реабилитацию за один день нахождения в статусе подозреваемого.

Но истец считает, что уголовное преследование длилось 302 дней — с 31 мая 2023 года по 27 марта 2024 года. Мужчина заявил, что разочаровался в справедливости и непредвзятости сотрудников правоохранительных органов. Из-за статуса подозреваемого он утратил доверие руководителей и коллег на работе, а из-за меры пресечения не смог отдохнуть за границей. Также мужчина всё это время сильно переживал и боялся за семью, у него появилась бессонница и нервозность.

Чтобы возместить причинённый моральный вред, житель Глазова обратился в суд. Он хотел взыскать с Министерства финансов России 4 млн рублей.

Глазовский районный суд не счёл приведённые доводы об ухудшении здоровья достоверными. Не было доказательств, что на работе изменилось отношение руководства к мужчине. Также он не обращался в органы следствия за разрешением о выезде.

Сторона истца не обосновала, как именно уголовное преследование ограничило его права. Мужчину лишь один раз вызывали в полицию, и он не участвовал ни в каких следственных действиях. Не подтвердились и доводы о применении к нему насилия. Из обстоятельств дела следует, что житель Глазова препятствовал установлению истины, так как сам написал явку с повинной.

В результате судья пришёл к выводу, что 80 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда будет достаточно.