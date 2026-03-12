Сарапул. Удмуртия. Суд в Сарапуле встал на сторону 66-летней женщины, которая поскользнулась на лестнице и сломала ногу. Об этом сообщают в судейском сообществе Удмуртии.

Инцидент произошёл 13 февраля 2025 года напротив дома №60 по улице Азина. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию. Затем она проходила лечение и госпитализацию, ей также установили протез в правый голеностопный сустав.

Отмечается, что участок дороги, на котором произошло падение, включен в перечень дорог общего пользования МО «Город Сарапул», его обслуживание осуществляется Управлением благоустройства города. В день падения поверхность лестницы не была обработана противоскользящими реагентами, что явилось причиной падения истца.

Суд, учитывая степень нравственных и физических страданий женщины при получении травмы и в период лечения, а также факт невозможности полной реабилитации, взыскал с Управления благоустройства 400 тыс. рублей.