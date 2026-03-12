Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Суд взыскал с Управления благоустройства Сарапула 400 тысяч рублей в пользу женщины, которая сломала ногу на лестнице

09:45, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Суд взыскал с Управления благоустройства Сарапула 400 тысяч рублей в пользу женщины, которая сломала ногу на лестнице
09:45, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#гололед\n#суд\n#компенсация\n#моральный вред
Источник фото: ИИ
57
0

Поверхность не была обработана противогололёдными материалами.

Сарапул. Удмуртия. Суд в Сарапуле встал на сторону 66-летней женщины, которая поскользнулась на лестнице и сломала ногу. Об этом сообщают в судейском сообществе Удмуртии.

Инцидент произошёл 13 февраля 2025 года напротив дома №60 по улице Азина. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию. Затем она проходила лечение и госпитализацию, ей также установили протез в правый голеностопный сустав.

Отмечается, что участок дороги, на котором произошло падение, включен в перечень дорог общего пользования МО «Город Сарапул», его обслуживание осуществляется Управлением благоустройства города. В день падения поверхность лестницы не была обработана противоскользящими реагентами, что явилось причиной падения истца.

Суд, учитывая степень нравственных и физических страданий женщины при получении травмы и в период лечения, а также факт невозможности полной реабилитации, взыскал с Управления благоустройства 400 тыс. рублей.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

09:45, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
57
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#гололед\n#суд\n#компенсация\n#моральный вред