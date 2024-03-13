С 1 апреля жителям Камбарки могут начать компенсировать проезд по Камскому мосту

Камбарка. Удмуртия. Проезд по Камскому мосту для жителей Камбарского района Удмуртии могут компенсировать при условии, если жители едут в больницу, с 1 апреля. Об этом в соцсетях сообщил глава республики Александр Бречалов, отвечая на вопросы подписчиков.

«Вопрос этот поднимается постоянно. Мы уже ввели некоторые льготы, в частности компенсируют проезд для малообеспеченных граждан, участников боевых действий… Чтобы долго не рассказывать, мы приняли решение, я поручил правительству проработать вопрос — с 1 апреля всем жителям Камбарки и Камбарского района, кто едет в больницу, проезд будет компенсирован», — сообщил Бречалов.

Напомним, вопрос о компенсации проезда при посещении больниц на «большой земле» Госсовет Удмуртии поднимал ещё в апреле 2023 года. В июне районный депутат был вынужден даже подать в суд на правительство республики из-за вопроса о платном проезде по камским мостам.

Последний раз тарифы за проезд через Каму и Буй по мостам выросли с наступлением нового года.