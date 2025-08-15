Закрыть
В Удмуртии суд увеличил денежную компенсацию за травму девочки в образовательном учреждении

16:54, 15 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ребёнок упала с качелей на территории заведения и повредила руку.

Завьялово. Удмуртия. Образовательное учреждение в Завьяловском районе Удмуртии заплатит 400 тыс. рублей семье ребёнка, который покалечился на его территории. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Девочка качалась на качелях на территории учреждения, но упала и сильно повредила руку. Суд первой инстанции назначил заведению выплатить моральную компенсацию в 150 тыс. рублей.

Однако прокурор оспорил это решение, сославшись на тяжесть травмы, невозможность полного восстановления здоровья, а также на индивидуальные особенности пострадавшего ребёнка.

Апелляционная инстанция согласилась с прокурором и увеличила компенсацию до 400 тыс. рублей. 

