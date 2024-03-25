Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Баскетболисты клуба «Купол-Родники» вышли в плей-офф Суперлиги

16:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Баскетболисты клуба «Купол-Родники» вышли в плей-офф Суперлиги
16:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Купол-Родники
Фото: Маркуса Списке на Unsplash
138
0

Ижевцы вырвали победу у курского клуба «Русичи».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 марта прошла встреча баскетбольных клубов «Купол-Родники» (Ижевск) и «Русичи» (Курск). Ижевская команда обеспечила себе выход в плей-офф. Об этом сообщил министр спорта Денис Парахин.

Игра завершилась победой «Купол-Родников» со счётом 62:61. В результате ижевский клуб расположился на восьмой строчке Суперлиги и обеспечил себе выход в плей-офф. Ижевские баскетболисты провели 30 игр, половина из которых завершилась победой.

16:15, 25 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
138
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Купол-Родники