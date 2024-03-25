Баскетболисты клуба «Купол-Родники» вышли в плей-офф Суперлиги

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 25 марта прошла встреча баскетбольных клубов «Купол-Родники» (Ижевск) и «Русичи» (Курск). Ижевская команда обеспечила себе выход в плей-офф. Об этом сообщил министр спорта Денис Парахин.

Игра завершилась победой «Купол-Родников» со счётом 62:61. В результате ижевский клуб расположился на восьмой строчке Суперлиги и обеспечил себе выход в плей-офф. Ижевские баскетболисты провели 30 игр, половина из которых завершилась победой.