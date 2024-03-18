В Ижевске 18 марта движение трамваев от улицы Халтурина до Ворошилова открыто не будет

Усилена работа троллейбусных маршрутов и автобуса №40.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается ликвидация последствий аварии на силовом кабеле. Сложность в проведении робот привела к затягиванию работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
18 марта движение трамваев на линии от улицы Халтурина до Ворошилова восстановить не удастся. Ранее в ходе восстановительных работ было выявлено ещё два повреждения высоковольтного кабеля.
В результате продолжает действовать перенаправленное движение трамваев:
· маршрут № 10: сквер металлургов – Центр – улица Ленина – Воткинский переулок;
· маршрут № 11 – закрыт;
· маршрут № 12: улица Московская – Центр – улица Ленина – Воткинский переулок.
Напомним, что 17 марта в 14:20 из-за повреждения силового кабеля на подстанции отключили напряжение. В результате было приостановлено движение трамваев №10 и №12.