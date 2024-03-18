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В Ижевске 18 марта движение трамваев от улицы Халтурина до Ворошилова открыто не будет

17:05, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске 18 марта движение трамваев от улицы Халтурина до Ворошилова открыто не будет
17:05, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#ИжГЭТ
Фото: ИА «Сусанин»
118
0

Усилена работа троллейбусных маршрутов и автобуса №40.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается ликвидация последствий аварии на силовом кабеле. Сложность в проведении робот привела к затягиванию работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

18 марта движение трамваев на линии от улицы Халтурина до Ворошилова восстановить не удастся. Ранее в ходе восстановительных работ было выявлено ещё два повреждения высоковольтного кабеля.

В результате продолжает действовать перенаправленное движение трамваев:

·        маршрут № 10: сквер металлургов – Центр – улица Ленина – Воткинский переулок;

·        маршрут № 11 – закрыт;

·        маршрут № 12: улица Московская – Центр – улица Ленина – Воткинский переулок.

Напомним, что 17 марта в 14:20 из-за повреждения силового кабеля на подстанции отключили напряжение. В результате было приостановлено движение трамваев №10 и №12.

17:05, 18 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#трамваи\n#ИжГЭТ