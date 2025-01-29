В УФСБ по Удмуртии прокомментировали задержание гендиректора «ИжГЭТ» и его заместителя

Ижевск. Удмуртия. Задержанные гендиректор «ИжГЭТ Андрей Батов и его заместитель Владимир Елфимович причастны к систематическим фактам превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

Установлено, что фигуранты регулярно привлекали в рабочее время подчинённых к выполнению несвойственных им задач — различных строительных, хозяйственных и бытовых работ в домовладениях фигурантов и их родственников.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.