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«ИжГЭТ» временно возглавит Николай Чевплянский

12:03, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«ИжГЭТ» временно возглавит Николай Чевплянский
12:03, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
645
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ
Источник фото: МУП «ИжГЭТ»
645
0

Он является директором трамвайно-троллейбусного управления.

Ижевск. Удмуртия. Исполнять обязанности руководителя МУП «ИжГЭТ» после задержания Андрея Батова будет Николай Чевплянский, директор трамвайно-троллейбусного управления. Об этом «Сусанину» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Отмечается, что предприятие продолжает стабильную работу. Трудовой коллектив не допустит перебоев в работе электротранспорта.

«У органов следствия возникли вопросы к ряду руководителей нашего муниципального предприятия ИжГЭТ. Все необходимые материалы по запросу правоохранительных органов предоставляем оперативно», — прокомментировал Дмитрий Чистяков. 

Напомним, задержанные гендиректор «ИжГЭТ Андрей Батов и его заместитель-главный инженер Владимир Елфимович причастны к систематическим фактам превышения должностных полномочий

12:03, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
645
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ