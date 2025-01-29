«ИжГЭТ» временно возглавит Николай Чевплянский

Ижевск. Удмуртия. Исполнять обязанности руководителя МУП «ИжГЭТ» после задержания Андрея Батова будет Николай Чевплянский, директор трамвайно-троллейбусного управления. Об этом «Сусанину» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Отмечается, что предприятие продолжает стабильную работу. Трудовой коллектив не допустит перебоев в работе электротранспорта.

«У органов следствия возникли вопросы к ряду руководителей нашего муниципального предприятия ИжГЭТ. Все необходимые материалы по запросу правоохранительных органов предоставляем оперативно», — прокомментировал Дмитрий Чистяков.

Напомним, задержанные гендиректор «ИжГЭТ Андрей Батов и его заместитель-главный инженер Владимир Елфимович причастны к систематическим фактам превышения должностных полномочий.