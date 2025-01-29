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«Единая Россия» приостановила членство в партии гендиректора «ИжГЭТ» Андрея Батова

13:19, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
«Единая Россия» приостановила членство в партии гендиректора «ИжГЭТ» Андрея Батова
13:19, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#ИжГЭТ\n#превышение полномочий\n#Единая Россия
Источник фото: УФСБ по Удмуртии
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Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Ижевск. Удмуртия. «Единая Россия» приостановила членство гендиректора «ИжГЭТ» Андрея Батова в политической партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«В соответствии с Уставом Всероссийской политической партии «Единая Россия» решением Президиума Регионального политсовета было принято решение о приостановлении членства депутата Городской думы города Ижевска Батова Андрея Александровича во Всероссийской политической партии «Единая Россия», — написали в пресс-службе.

Кроме того, на сайте администрации Ижевска пропала страница руководителя МУПа.

Напомним, Андрея Батова и его заместителя задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 

13:19, 29 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
190
0
#ИжГЭТ\n#превышение полномочий\n#Единая Россия