Ижевск. Удмуртия. Четыре старых троллейбуса модернизируют в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Капитально-восстановительный ремонт проходит на базе троллейбусного парка № 1. Сейчас проходит ремонт еще двух единиц электротранспорта модели ЗиУ-682.

Работники ИжГЭТа заменят кузов, передний и задний стеклопластиковые торцы, а также установят новые сидение и линейки светодиодного освещения. В салоне появятся электронные маршрутные указатели и новый аудиоинформатор. Капремонт ждёт механическое и электрическое оборудование.

Планируется снижение уровня шума в салоне за счёт установки статического преобразователя. Для водителей установят эргономичную панель управления и новое сидение.

На сегодняшний день пассажиров перевозят два модернизированных троллейбуса.