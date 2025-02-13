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Четыре старых троллейбуса модернизируют в Ижевске

16:46, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Четыре старых троллейбуса модернизируют в Ижевске
16:46, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#модернизация\n#общество
Источник фото: пресс-служба ИжГЭТ
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Работа над капремонтом двух единиц уже началась.

Ижевск. Удмуртия. Четыре старых троллейбуса модернизируют в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Капитально-восстановительный ремонт проходит на базе троллейбусного парка № 1. Сейчас проходит ремонт еще двух единиц электротранспорта модели ЗиУ-682.

Работники ИжГЭТа заменят кузов, передний и задний стеклопластиковые торцы, а также установят новые сидение и линейки светодиодного освещения. В салоне появятся электронные маршрутные указатели и новый аудиоинформатор. Капремонт ждёт механическое и электрическое оборудование.

Планируется снижение уровня шума в салоне за счёт установки статического преобразователя. Для водителей установят эргономичную панель управления и новое сидение.

На сегодняшний день пассажиров перевозят два модернизированных троллейбуса.

16:46, 13 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
50
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#модернизация\n#общество