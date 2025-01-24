В Ижевске пассажирка троллейбуса возмутилась, что её два раза зажали двери транспорта

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка пожаловалась на синяки после того, как два раза оказалась зажата дверями троллейбуса. Об этом она рассказала на странице «ИжГЭТ» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина пояснила, что утром 23 января она выходила из троллейбуса №4 на остановке «Карла Либкнехта». На ступеньках её зажали двери транспорта, хотя ижевчанка не медлила с выходом из салона.

«Водитель не мог меня не заметить, так как камеры в салоне, валидатор. Как только я попыталась второй раз выйти, водитель снова зажал меня дверьми», — написала жительница Ижевска.

После того как пассажирка выбралась, транспорт уехал в сторону остановки «Школа искусств».

Женщина крайне удивилась, что водитель допустил такую халатность. Она сообщила, что в результате инцидента у неё остались синяки и начала болеть спина.

«Прошу разобраться в данной ситуации, так как в следующий раз я зафиксирую и подам официальную жалобу, а ещё напишу в администрацию города, как вы контролируете работу водителей троллейбуса №4», — написала пострадавшая.

Пресс-служба «ИжГЭТ» заявила, что сообщение горожанки передали в троллейбусный парк №1. Там проведут служебную проверку и получат объяснения водителя данного троллейбуса.