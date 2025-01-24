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В Ижевске пассажирка троллейбуса возмутилась, что её два раза зажали двери транспорта

11:55, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске пассажирка троллейбуса возмутилась, что её два раза зажали двери транспорта
11:55, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
787
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#проверка\n#пассажиры\n#ИжГЭТ
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Она утверждает, что получила синяки, и теперь у неё болит спина.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка пожаловалась на синяки после того, как два раза оказалась зажата дверями троллейбуса. Об этом она рассказала на странице «ИжГЭТ» в соцсети «ВКонтакте». 

Женщина пояснила, что утром 23 января она выходила из троллейбуса №4 на остановке «Карла Либкнехта». На ступеньках её зажали двери транспорта, хотя ижевчанка не медлила с выходом из салона.

«Водитель не мог меня не заметить, так как камеры в салоне, валидатор. Как только я попыталась второй раз выйти, водитель снова зажал меня дверьми», — написала жительница Ижевска. 

После того как пассажирка выбралась, транспорт уехал в сторону остановки «Школа искусств». 

Женщина крайне удивилась, что водитель допустил такую халатность. Она сообщила, что в результате инцидента у неё остались синяки и начала болеть спина. 

«Прошу разобраться в данной ситуации, так как в следующий раз я зафиксирую и подам официальную жалобу, а ещё напишу в администрацию города, как вы контролируете работу водителей троллейбуса №4», — написала пострадавшая. 

Пресс-служба «ИжГЭТ» заявила, что сообщение горожанки передали в троллейбусный парк №1. Там проведут служебную проверку и получат объяснения водителя данного троллейбуса. 

11:55, 24 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
787
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#проверка\n#пассажиры\n#ИжГЭТ