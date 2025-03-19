Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска продлил бывшему гендиректору «ИжГЭТ» и депутату Городской думы Андрею Батову меру пресечения на два месяца. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, Андрей Батов был задержан 28 января, он подозревается в превышении должностных полномочий. По предварительной версии, Батов привлекал своих подчинённых – сотрудников «ИжГЭТ» – к выполнению строительных работ на своём участке с привлечением техники предприятия.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией. Однако суд не согласился и продлил содержание под стражей ещё на два месяца – до 28 мая 2025 года.

Напомним, 6 февраля «ИжГЭТ» возглавил Игорь Сальников, который ранее уже работал в Ижевске – он занимал должность замглавы города по ЖКХ и возглавлял «Ижевские электрические сети».