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Игорь Сальников возглавил ИжГЭТ

08:45, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Игорь Сальников возглавил ИжГЭТ
08:45, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
622
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ
Источник фото: администрация Ижевска
622
0

До этого он был мэром города в Свердловской области.

Ижевск. Удмуртия. Игорь Сальников возглавил ИжГЭТ. Об этом в соцсетях сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«Представил сегодня команде ИжГЭТа нового руководителя. Предприятие возглавит Игорь Сальников. Игоря Борисовича знаю лично: в команде администрации Ижевска мы вместе работали в статусе заместителей главы города. Он курировал весь хозяйственный блок, самый хлопотный и ответственный», — написал глава столицы Удмуртии.

Он отметил, что задачи перед командой ИжГЭТа амбициозные: сохранить уникальную производственную базу, созданную за многие годы работы предприятия, развивать инфраструктуру электротранспорта в Ижевске, привлекать федеральное финансирование.

Напомним, до 2021 года Игорь Сальников был замглавы Ижевска по ЖКХ, до этого возглавлял «Ижевские электрические сети». После отъезда из Удмуртии он стал мэром Верхней Салды, что в Свердловской области.

Предыдущий руководитель ИжГЭТ, депутат Гордумы Андрей Батов, был задержан сотрудниками УФСБ.

08:45, 06 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
622
0
#Ижевск\n#ИжГЭТ