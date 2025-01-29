Гендиректора МУП «ИжГЭТ» и его заместителя заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске избрали меру пресечения генеральному директору МУП «ИжГЭТ» Андрею Батову и его заместителю Владимиру Елфимову, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, Андрея Батова и его заместителя Владимира Елфимова задержали 28 января. Их обвинили в регулярном использовании подчинённых для выполнения несвойственных тем задач, а также привлечении к работам служебной техники.

Суд заключил обоих под стражу до 28 марта. На заседании обвиняемые высказались против такой меры пресечения и просили не изолировать их от общества. Причастность к совершению преступления он не отрицал.