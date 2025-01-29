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Гендиректора МУП «ИжГЭТ» и его заместителя заключили под стражу

17:16, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гендиректора МУП «ИжГЭТ» и его заместителя заключили под стражу
17:16, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ
Источник фото: Пресс-служба судов Удмуртии
720
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Они пробудут в заключении до 28 марта. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске избрали меру пресечения генеральному директору МУП «ИжГЭТ» Андрею Батову и его заместителю Владимиру Елфимову, обвиняемым в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Напомним, Андрея Батова и его заместителя Владимира Елфимова задержали 28 января. Их обвинили в регулярном использовании подчинённых для выполнения несвойственных тем задач, а также привлечении к работам служебной техники.

Суд заключил обоих под стражу до 28 марта. На заседании обвиняемые высказались против такой меры пресечения и просили не изолировать их от общества. Причастность к совершению преступления он не отрицал. 

17:16, 29 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
720
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ