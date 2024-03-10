В Увинском районе простились с погибшим на СВО Родионом Исаевым

Ува. Удмуртия. 10 марта в Увинском районе похоронили погибшего в ходе специальной военной операции Родиона Исаева. Об этом сообщил глава Увинского района Владимир Головин в социальных сетях.

Осенью 2023 года житель села Нылга Родион Леонидович ушел служить по контракту, до гибели был командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты.

«Вместе с Главой УР Александром Бречаловым выражаю соболезнования родным и близким. Семье оказывается поддержка и помощь в полном объеме», — отметил в своем посте Владимир Головин.