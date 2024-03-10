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В Увинском районе простились с погибшим на СВО Родионом Исаевым

14:05, 10 марта, 2024
В Увинском районе простились с погибшим на СВО Родионом Исаевым
14:05, 10 марта, 2024
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#СВО\n#Увинский район
Фото: https://vk.com/wall434814450_12280
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Уроженец Нылги ушел контрактником на передовую осенью 2023 года.

Ува. Удмуртия. 10 марта в Увинском районе похоронили погибшего  в ходе специальной военной операции Родиона Исаева. Об этом сообщил глава Увинского района Владимир Головин в социальных сетях. 

Осенью 2023 года житель села Нылга Родион Леонидович ушел служить по контракту, до гибели был командиром гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты.

«Вместе с Главой УР Александром Бречаловым выражаю соболезнования родным и близким. Семье оказывается поддержка и помощь в полном объеме», — отметил в своем посте Владимир Головин.

 

 

14:05, 10 марта, 2024
1036
0
#СВО\n#Увинский район