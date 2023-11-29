На телеканале НТВ вышел сюжет о возможной подмене детей в Увинском роддоме Удмуртии

Ува. Удмуртия. На телеканале НТВ в эфире передачи «ДНК» (18+) вышел выпуск об Удмуртии. В центре сюжета — подмена детей в Увинском роддоме, которая возможно произошла в 1976 году. Записью программы поделился паблик «Злой ижевчанин».

По сюжету, два года назад жительница Удмуртии узнала от своей тёти, что у неё возможно есть родной брат. Тёте перед своей смертью позвонила акушерка и «раскрыла тайну», что почти полвека назад у матери героини передачи родилась двойня — мальчик и девочка. Девочку оставили, а мальчика не показали родной матери и отдали другой женщине, у которой родился мёртвый малыш.

Также акушерка, готовясь предстать пред Высшим Судом, назвала имя и фамилию, под которыми тот мальчик живёт до сих пор. Редакторы программы собрали в студии участников со всех сторон семейной драмы. В конце эфира были продемонстрированы результаты ДНК-теста, которые поставили ещё больше вопросов.