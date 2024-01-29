Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Увинском районе Удмуртии

Ува. Удмуртия. Увинский районный суд Удмуртии обязал ликвидировать несанкционированную свалку в деревне Итчигурт. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Иск направил прокурор Увинского района в интересах неопределённого круга лиц о возложении обязанности провести работы по ликвидации места несанкционированного размещения отходов.

Представитель районной администрации исковые требования прокурора признал в полном объёме. Суд принял признание иска и вынес решение об удовлетворении административного искового заявления.

На администрацию возложена обязанность провести работы по ликвидации места несанкционированной свалки до 1 июля 2024 года.