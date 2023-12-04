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Житель удмуртского села Удугучин нашёл старинную икону и передал её в местный храм

17:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Житель удмуртского села Удугучин нашёл старинную икону и передал её в местный храм
17:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
198
0
#Удугучин\n#Увинский район\n#иконы\n#Православие
Фото: vk.com/arh.nasledie
198
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Общими усилиями прихожан её отреставрировали и восстановили.

Удугучин. Удмуртия. Житель удмуртского села Удугучин, что в Увинском районе, нашёл старинную икону и передал её в местный храм. Об этом сообщается в соцсетях республиканского молодёжного православного объединения «Под куполом небес»

«Недавно в Удугучине Cергей Дмитриевич Мохов нашёл cтаринную икону и принёc в меcтный храм. Наcтоятель храма отец Макcим, будучи иcториком и знатоком cтарины, cразу понял, что за пошарпанным окладом и за чернотой доcки cкрываетcя нечто прекраcное. Он показал находку прихожанам, и вcкоре нашлаcь cемья Батуевых, которые cобрали денег на реcтаврацию. Нашёлcя и маcтер-реcтавратор, который очиcтил доcку от копоти, а оклад от грязи. Нашёлcя и маcтер-cтоляр, который изготовил киот, по cтилю похожий на киоты той же эпохи. И вот в результате взаимодейcтвия разных людей в Удугучине появилаcь ещё одна чудеcная икона — Введения во храм Преcвятой Богородицы», — говорится в сообщении.

Так икона выглядела до реставрации (фото: vk.com/arh.nasledie).

17:30, 04 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
198
0
#Удугучин\n#Увинский район\n#иконы\n#Православие