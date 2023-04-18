В Ижевске подобрали место для строительства нового корпуса школы №90

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали решать вопрос о строительстве нового здания школы №90 на 825 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Сейчас одно из зданий учреждения на улице Ленина, 82 не эксплуатируется. Этот корпус построили в 1936 году, в настоящий момент он признан аварийным и подлежит сносу.

«Мы взаимодействуем с ведущими вузами республики. Совместно с высшими учебными заведениями в школе открыты медицинский и биологический классы, лекции читают преподаватели Удмуртского госуниверситета. Сотрудничая с Глазовским пединститутом, привлекаем молодых специалистов. Но нет здания для реализации всех наших амбициозных проектов и планов», — поделилась учитель русского языка и литературы школы №90 Ольга Архипова.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что новое здание школы планируется построить напротив нынешнего учебного заведения на улице Ленина, 82. Строительная компания «Талан» уже разработала мастер-план развития этой территории, документы сейчас согласовывает Минстрой Удмуртии. Также застройщик подготовит всю остальную документацию, городу нужно только направить заявку на участие в федеральную целевую программу для получения финансирования.

По плану строительство объекта начнется в 2025 году, а завершится в 2027 году. На время работ школьники с 5 по 8 классы будут учиться в школе №46. Начальную школу и старшеклассников продолжат обучать в корпусе школы №90 на улице Воровского, 146.

Напомним, что ранее корпус школы №90 на улице Ленина, 82 планировалось капитально отремонтировать.