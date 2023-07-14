Ижевские кадеты пообщались с семьями погибших 30 лет назад в Таджикистане героев-пограничников

Ижевск. Удмуртия. Воспитанники ижевского кадетского пограничного центра «Граница» пообщались с семьями погибших в Таджикистане бойцов 12-й заставы Московского пограничного отряда. Встреча прошла 13 июля по видеоконференцсвязи при участии сотрудников УФСБ по Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба управления.

Напомним, 30 лет назад, 13 июля 1993 года, двенадцатая застава Московского погранотряда группы пограничных войск России в Таджикистане приняла бой с кратно превосходящими силами противника, пытавшегося прорвать границу со стороны Афганистана. 45 российских военных 11 часов отражали атаку крупной группы боевиков численностью до 250 человек, находясь под обстрелом реактивных снарядов, крупнокалиберных пулеметов и минометов.

В том бою погибли 25 военнослужащих России. В их числе уроженец Ижевска Сергей Борин. 19-летний пограничник до последнего сдерживал наступление душманов пулеметным огнем, был трижды ранен, но не покидал позицию.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, 19 июля 1993 года рядовому Борину было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.