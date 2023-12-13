Раненый российский солдат провел 10 дней без еды и выжил

Москва. Подвиг героя Великой Отечественной войны Алексея Маресьева практически повторил современный российский солдат – кстати, тоже Алексей, с позывным Бабка. Корреспонденты RT разыскали его в госпитале.

Российские военные штурмовали опорный пункт ВСУ, выбили из него противника, но сразу закрепиться на новых позициях не смогли. При этом в покинутом обеими сторонами блиндаже остались двое раненых – российский и украинский солдаты. Они не стали конфликтовать, служащий ВСУ даже помог российскому бойцу перевязать осколочные ранения на спине. При этом у самого украинца были более тяжелые повреждения, 5 дней спустя он скончался. Российский военный Алексей «Бабка» провел в окопе 10 дней, обморозил ноги, но остался жив. RT он рассказал, что продукты в опорнике были, но исключительно соленые, из-за отсутствия воды есть их он не мог. Жажду приходилось утолять снегом. Как выяснилось позднее, за полторы недели Алексей похудел на 20 кг.

В конце концов 32-летний солдат сумел ползком добраться до своих, где ему оказали первую помощь. Из зоны боевых действий его эвакуировали 4 декабря. Фото бойца на носилках появилось в соцсетях, благодаря чему родственники узнали, что он жив, и сумели выйти на связь с Алексеем. Сейчас его лечат в госпитале. Состояние «Бабки» оценивают как средней тяжести, но стабильное. Врачи надеются спасти военному ноги.

Мать спасшегося бойца рассказала RT, что сын полтора месяца не выходил на связь. Впервые поговорить по телефону им удалось только 12 декабря. Женщина добавила, что Алексей — ее пятый, самый младший ребенок. По окончании школы он служил по призыву в танковых войсках, затем работал бригадиром на текстильном производстве. В рамках частичной мобилизации осенью 2022 года отправился на СВО. Ранее боец получил контузию, лечился в военном госпитале, после чего вернулся в строй.