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Футбольный турнир памяти героя СВО Ивана Рылова прошел в Ижевске

15:42, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Футбольный турнир памяти героя СВО Ивана Рылова прошел в Ижевске
15:42, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
547
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#герои\n#память\n#общество\n#патриотизм\n#СВО\n#спецоперация
Фото: izh.ru
547
0

На стадионе «Торпедо» сразились шесть команд.

Ижевск. Удмуртия. На стадионе «Торпедо» в Ижевске состоялся турнир по футболу памяти участника специальной военной операции Ивана Рылова. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Гвардии ефрейтор Иван Рылов заключил контракт и отправился на спецоперацию сразу после ее начала. В феврале 2023 года погиб под артобстрелом при штурме опорного пункта противника. Был отмечен медалью «За отвагу» и орденом Мужества. К последней награде Ивана Рылова представили посмертно. Орден вручили родителям 6 сентября. Тогда же было принято решение почтить память гвардии ефрейтора турниром по футболу на стадионе «Торпедо», где будущий герой часто выступал в школьные годы, когда учился в футбольном классе школы № 72.

В турнире участвовали 6 коллективов: от правительства Удмуртии, Олимпийского совета республики, Городской думы и администрации Ижевска. Также на поле вышла команда друзей и одноклассников Ивана Рылова и сборная тренеров «Торпедо».

Победителями стали друзья и одноклассники героя. Серебро досталось тренерам «Торпедо», бронза – команде Олимпийского совета Удмуртии.

По итогам игр решено было проводить турнир памяти Ивана Рылова ежегодно.

15:42, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
547
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт\n#футбол\n#герои\n#память\n#общество\n#патриотизм\n#СВО\n#спецоперация