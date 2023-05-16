И. о. руководителя АГиП Удмуртии Александр Журавлёв встретился руководством Русской старообрядческой церкви

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства (АГиП) Удмуртской Республики Александр Журавлёв провёл встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием. Темой беседы стали межконфессиональные отношения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Корнелий посетил регион в честь 25-летия освящения Покровского старообрядческого храма на улице 10 лет Октября в Ижевске. На встрече с Журавлёвым митрополит отметил своевременность президентского указа о сохранении и укреплении духовно-нравственных традиций.

«Для старообрядцев – это фундаментальный документ. Мы сохраняем духовно-нравственные традиции, не даём их разрушить. При этом всегда были патриотами, и во времена Великой Отечественной войны, и при таких глобальных событиях, которые происходят в мире сейчас», — сказал Корнелий.

Александр Журавлёв выразил благодарность старообрядческой церкви за поддержку государства и движение с ним в одном направлении, подчеркнув важность согласия между людьми разных национальностей и вероисповеданий. Ранее Удмуртию отметили на семинаре-совещании в Оренбурге с участием замглавы администрации президента Магомедсалама Магомедова и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«Удмуртию отметили, как один из лучших регионов по работе с конфессиями и национальностями. Там обозначили вектор на развитие и укрепление добрососедских взаимоотношений, и эту работу мы обязательно продолжим», — напомнил Журавлёв.

16 мая в Ижевске пройдёт серия мероприятий, посвящённых 25-летию освящения Покровского храма. Состоится праздничная служба. В Доме дружбы народов пройдёт торжественное заседание с участием почетных гостей и коллективов, откроется фотовыставка «Ижевское старообрядчество» и будет представлен фильм «Радуга над храмом».