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Военный комиссар Удмуртии поблагодарил священника Ижевской епархии за поддержку бойцов в зоне СВО

14:55, 05 марта, 2024
Военный комиссар Удмуртии поблагодарил священника Ижевской епархии за поддержку бойцов в зоне СВО
14:55, 05 марта, 2024
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#церковь
Фото: arzik2
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На имя владыки-митрополита направлено Благодарственное письмо.

Ижевск. Удмуртия. Военный комиссар Удмуртии выразил слова благодарности клирику Ижевской епархии иерею Вадиму Боталову за деятельность в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Юрий Беляев направил Благодарственное письмо за организацию командировки священнослужителя. Также Военный комиссар отметил деятельность Вадима Боталова в зоне спецоперации — «искреннее служение и духовную поддержку мобилизованных военнослужащих Удмуртского полка имени М. Т. Калашникова».

По словам управляющего Ижевской епархией митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, священнослужители, которые сейчас находятся в зоне СВО, будут отмечены РПЦ.

Напомним, в марте 2023 года сообщалось, что в Ижевске священников учат проводить пастырское служение в зоне боевых действий.

14:55, 05 марта, 2024
12
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#церковь