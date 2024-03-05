Военный комиссар Удмуртии поблагодарил священника Ижевской епархии за поддержку бойцов в зоне СВО

Ижевск. Удмуртия. Военный комиссар Удмуртии выразил слова благодарности клирику Ижевской епархии иерею Вадиму Боталову за деятельность в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба епархии.

Юрий Беляев направил Благодарственное письмо за организацию командировки священнослужителя. Также Военный комиссар отметил деятельность Вадима Боталова в зоне спецоперации — «искреннее служение и духовную поддержку мобилизованных военнослужащих Удмуртского полка имени М. Т. Калашникова».

По словам управляющего Ижевской епархией митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина, священнослужители, которые сейчас находятся в зоне СВО, будут отмечены РПЦ.

Напомним, в марте 2023 года сообщалось, что в Ижевске священников учат проводить пастырское служение в зоне боевых действий.