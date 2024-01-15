Рядом с купелью на Ижевском пруду поставят палатки и организуют тёплый чай

Ижевск. Удмуртия. 18 января после освящения купели на ижевском пруду начнутся крещенские купания.

«Традиционно здесь проходят крещенские купания, и мы готовим купель, чтобы ижевчане с 18 на 19 января смогли прийти и совершить чин омовения. Поставим палатки, будет тёплый чай. Обеспечивать безопасность мероприятия будут сотрудники полиции и скорой помощи», — рассказал прессе заместитель начальника управления гражданской защиты Ижевска Андрей Иванов. 0+

Он поделился, что купель будет 4 метра в длину и 120 сантиметров в ширину, с глубиной не более 150 сантиметров.

«17 числа мы поставим палатки, сделаем помосты и будем ждать. Как правило, священники приезжают 18 числа после обеда и проводят чин освящения воды», — ответил начальник управления.

Кроме того, Андрей Иванов посоветовал всем желающим купальщикам перед погружением в воду проконсультироваться с врачами, так как не у всех жителей организм подготовлен к таким нагрузкам. Однако, по словам священнослужителей, в день освящения вся вода в городе будет считаться святой, и все желающие горожане могут присоединиться к мероприятию, приняв дома холодный душ, рассказал Андрей Иванов.

Напомним, что МЧС по Удмуртии уже огласила все места республики, где будут проводиться купания.