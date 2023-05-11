Глава Русской православной старообрядческой церкви посетит Ижевск

Ижевск. Удмуртия. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви побывает с визитом в Ижевске. Митрополит Московский и всея Руси Корнилий выступит на праздновании 25-летия освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов.

Напомним, Покровский храм был построен в Ижевске в 1910 году по проекту архитектора Ивана Чарушина. В конце 30-х годов прошлого столетия его разрушили. В 1997 году храм был воссоздан на улице 10 лет Октября.

Торжественное мероприятие в честь этого события состоится в Ижевске в Доме Дружбы народов 16 мая (0+). Здесь будет работать фотовыставка, посвященная истории ижевского старообрядчества. На открытии вечера «Радуга над храмом» с приветственным словом выступит Митрополит Московский и всея Руси Корнилий, а также правящий архиерей Казанско-Вятской епархии РПСЦ епископ Евфимий.

Гостям праздника будет представлен фильм о судьбе Покровской церкви и выступление мужского хора Казанско-Вятской епархии.

Начало вечера в 16:00. Вход свободный.