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В деревне Адам Глазовского района ведется реконструкция православной церкви

11:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В деревне Адам Глазовского района ведется реконструкция православной церкви
11:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
904
0
#церковь\n#Глазовский район\n#Православие
Фото: Храм преподобного Серафима Саровского д. Адам
904
0

Площадь храма планируют расширить до 100 квадратных метров.

Глазов. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района ведется реконструкция православной церкви. Об этом приход информирует в социальных сетях. 

Строительные работы идут в храме преподобного Серафима Саровского.   

Планируется увеличить площадь существующего храма до 100 квадратных метров. Работы проводит строительная бригада из Кирова. 

Духовенство обращается с просьбой оказать посильную помощь в деле строительства нового храма в деревне Адам. Имена для поминовения о здравии и упокоении будут записаны в синодик церкви. 

 

11:00, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
904
0
#церковь\n#Глазовский район\n#Православие