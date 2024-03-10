Глазов. Удмуртия. В деревне Адам Глазовского района ведется реконструкция православной церкви. Об этом приход информирует в социальных сетях.

Строительные работы идут в храме преподобного Серафима Саровского.

Планируется увеличить площадь существующего храма до 100 квадратных метров. Работы проводит строительная бригада из Кирова.

Духовенство обращается с просьбой оказать посильную помощь в деле строительства нового храма в деревне Адам. Имена для поминовения о здравии и упокоении будут записаны в синодик церкви.