«Диктант Победы» в Ижевске можно будет написать на колесе обозрения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подготовили 226 площадок для проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны. По информации сайта «Диктант Победы», 59 из них расположены в Ижевске.

Большинство — в городских библиотеках, школах, техникумах и вузах. Также пройти диктант можно будет на территории соборной мечети (улица Азина, 238) и центральной мечети (улица Карла Маркса, 186). Кроме того, площадка есть в доме студенческих отрядов «Со.Здание» на улице Вадима Сивкова, 177. Проверить свои знания можно будет и в Республиканском наркологическом диспансере на улице Городок Машиностроителей, 117. «Экзотической» площадкой в этом году станет колесо обозрения в Парке имени Горького.

Пройдёт «Диктант Победы» в четверг, 27 апреля. Найти удобную для себя площадку можно на сайте проекта.