Житель Москвы обвиняется в бандитизме, вымогательстве и разбойном нападении на территории Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Житель Москвы предстанет перед судом за бандитизм, вымогательство и участие в разбойном нападении в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый входил в состав организованной группы из трех человек. В 2020 году в Ижевске и Москве злоумышленник угрожал потерпевшему применить насилие к близким родственникам и уничтожить имущество. Мужчина требовал передать ему 7 млн рублей.

В марте 2022 года вместе с сообщниками под фиктивным предлогом о продаже дорогих автомобилей банда выманила четверых москвичей в Ижевск. Переодевшись в одежду сотрудников подразделений специального назначения, в маски с прорезями для лица, имея фальшивые госзнаки на автомобиле, преступная группа напала на потерпевших. Они применяли огнестрельное оружие, электрошокеры и телескопические дубинки, чтобы получить 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 163 УК России («Вымогательство под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере»), части 2 статьи 209 УК РФ («Бандитизм»), пункту «а, б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, совершенный организованной группой, в особо крупном размере»).

Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртии.