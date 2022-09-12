Врачебные кабинеты пострадавшей от пожара поликлиники №3 Сарапула временно перебрались в другие помещения

Сарапул. Удмуртии. Врачи пострадавшей от пожара сарапульской поликлиники №3 временно будут вести приём в других помещениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Хирургический кабинет переберётся в поликлинику «Элеконд» на улице Калинина, 8, физиокабинет и кабинет УЗИ расположатся в филиале Сарапульской районной больницы: улица Молодёжная, 7. Диспансеризацию участковые терапевты будут проводить по месту жительства пациентов. Рентген кабинет откроет приём на улице Гагарина, 67 (филиал районной больницы), кабинет вакцинации — улица Ленина, 80 (поликлиника №2).

Напомним, пожар в сарапульской поликлинике №3 в ночь на 12 сентября произошёл пожар.