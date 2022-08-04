Итоги дня: судьба автозавода в Ижевске и регистрация Александра Сырова кандидатом на выборах главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 4 августа, коронавирусом заразились 63 человека.

Предвыборная гонка

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что оснований для снятия кандидатуры Вадима Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет, поскольку приговор по делу о получении особо крупной взятки в отношении указанного лица ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

4 августа ЦИК Удмуртии зарегистрировал кандидатуру на пост главы Удмуртии Александра Сырова, после того, как он решил проблему недействительной подписи одного из муниципальных депутатов.

Пожароопасность

В Удмуртии в ближайшие пять дней сохранится жаркая погода без осадков, что влечёт за собой высокую пожароопасность в лесах. Патрулирование лесов усилено и производится не только на земле, но также с применением беспилотников и авиации.

Увековечили память

На фасаде дома №45 на улице Пастухова в Ижевске открыли памятную доску основателю школы граверного искусства Леонарду Васеву. Мастер жил в этом доме с 1960 по 1972 год.

Памятник в порядок

Прокуратура обязала администрацию Ижевска привести в порядок объекта культурного наследия регионального значения — водонапорную башню 1915 года постройки на улице Бородина. Здание было изрисовано граффити.

Ситуация с автозаводом

Из-за недостаточной производительности конвейера — 32 машины в час — производство Lada Vesta перенесут в Тольятти. Мощности завода на Волге (60 машин/час) смогут удовлетворить рыночный спрос.



«ЛАДА-Ижевск» займётся выпуском электрической версии Lada e-Largus, а также отдельных комплектующих для Весты.