Руководитель «АвтоВАЗа» и глава Удмуртии рассказали о будущем Ижевского автозавода

Ижевск. Удмуртия. Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов рассказали о будущем площадки Ижевского автозавода. Их визит в цеха с остановленными конвейерами состоялся в четверг, 4 августа.



«Производство «Лады-Весты», действительно, переносится на площадку в Тольятти. Мы стоим перед необходимостью в сегодняшних обстоятельствах в оптимизации наших производственных мощностей. Это позволит уже в следующем году обеспечить на оптимизированных мощностях «АвтоВАЗа» до 500 тыс. автомобилей в год в зависимости от спроса», — сказал Максим Соколов.



При этом он отметил, что на площадке в Ижевске дают старт новому масштабному проекту инновационного развития — электрическому автомобилю «Лада-Ларгус». Глубина локализации компонентов составляет 60% производимых внутри России. Исходя из темпов спроса на электрокары в мире, у произведённого на ижевской площадке автомобиля есть успешное будущее, отметил Соколов.



Он также пояснил, что с учётом того, что на производственной площадке в Ижевске планируется и в дальнейшем производство штампованных изделий для сборки автомобилей в Тольятти, производство пластиковых изделий, сохранение технологических и IT-сервисов — в ближайшее время на заводе в столице Удмуртии останется работать до 1,5 тыс. человек.

«Дальнейшее будет зависеть от развития рынка электроавтомобилей в стране. Если конвейер будет запущен в полном объёме, количество занятых на этой площадке тоже увеличится», — заверил Соколов.



Александр Бречалов подчеркнул, что вопрос занятости населения для него основной — сейчас в Удмуртии есть острая необходимость в кадрах.



«На некоторые заводы к нам приезжают вахтовым методом. Поэтому для всех, кто хочет работать, такая возможность есть. Самые разные специальности на самых разных предприятиях. Непосредственно по АвтоВАЗу — с первых дней мы были в постоянном диалоге, понимали, что это очень сложная задача — чтобы в текущих условиях наша площадка продолжала работать», — отметил Бречалов.



Он подчеркнул, что всех, кто вынужденно будет сокращён с Ижевского автозавода, республика сможет трудоустроить.

«До сентября у нас около 60 человек пройдут специальное переобучение. Больше 300 человек у нас работают на концерне «Калашников». Каждого мы можем трудоустроить. Особое внимание уделяем тем сотрудникам, которые находятся в предпенсионном возрасте. Также те сотрудницы, кто сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком», — заверил глава Удмуртии.



Он также поблагодарил профсоюзное движение Автозавода, которое отстаивает интересы заводчан, — власти республики находятся в диалоге с ним.



Александр Бречалов также проанонсировал, что готов взять себе первый электрокар, который сойдёт с конвейера в Ижевске.

«На первый автомобиль делаю заявку и готов приобрести. Электроавтомобиль «Ларугс» — я уверен, за этим будущее. С нетерпением жду», — сказал Бречалов.