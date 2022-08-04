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Высокий уровень пожароопасности продержится в Удмуртии ближайшие пять дней

13:20, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
Высокий уровень пожароопасности продержится в Удмуртии ближайшие пять дней
13:20, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#лесные пожары
Фото: ИА «Сусанин»
79
0

Ожидается жара без осадков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ближайшие пять дней сохранится жаркая погода без осадков, что влечёт за собой высокую пожароопасность в лесах. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Из-за нагрева воздуха в дневные часы до +30 градусов четвёртый класс пожарной опасности установлен в лесах Воткинского, Шарканского, Дебесского, Кезского, Красногорского, Игринского, Завьяловского, Якшур-Бодьинского, Селтинского, Сюмсинского, Малопургинского, Увинского районов.

Патрулирование лесов усилено и производится не только на земле, но также с применением беспилотников и авиации.

13:20, 04 августа, 2022
Юрий Абашев
79
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность\n#лесные пожары