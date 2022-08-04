Александра Сырова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 4 августа, состоялось 215 заседание ЦИК Удмуртии, на которой рассматривался вопрос регистрации кандидата на пост главы Удмуртии Александра Сырова. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Напомним, что ранее Сырову не удалось собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов в свою поддержку.

«Из 57 подписей депутатов представительных органов, представленных им в комиссию, две были проставлены ранее в поддержку другого кандидата, соответственно не зачтены, а одна подпись была признана недостоверной в связи с отсутствием обязательных данных в удостоверительной надписи нотариуса», — сообщили в ЦИК.

Сыров воспользовался законным правом на замену листа поддержки другим, оформленным в соответствии со всеми требованиями и подписью того же депутата. Центризбирком принял документы и зарегистрировал его кандидатом.

По словам директора центра дополнительного образования Кировского филиала РАНХиГС, кандидата исторических наук, доцента Максима Тенсина, нарушения в документах кандидата говорят о невнимательной работе его юристов и политтехнологов, поскольку подписные листы проверяет лично кандидат и юридический блок.

«Скорее всего, кандидат от КПРФ в некой степени стал заложником ситуации. Он доверился определенным людям, которые не смогли добросовестно отнестись к своей работе. Также допускаю, что помимо невнимательности, может быть и другая сторона истории: намерение эту ситуацию каким-либо образом раскрутить, чтобы обвинить потом центральную избирательную комиссию в каких-то неправомерных действиях», — добавил Максим Тенсин.

На сегодняшний день ЦИК Удмуртии зарегистрировал четырёх кандидатов — Вадима Белоусова от справедливороссов, Тимура Ягафарова от ЛДПР, Александра Сырова от КПРФ и Георгия Лещева от партии «Зеленая альтернатива». Выборы главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября 2022 года.



Действующий глава региона Александр Бречалов и Владимир Сегал от Партии пенсионеров также подали необходимые документы, но кандидатами их ещё не зарегистрировали.

Напомним, претендент на пост главы республики от справедливороссов Вадим Белоусов накануне был осуждён за получение 3-миллиардной взятки.