Ещё 63 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 11 человек. Об этом в четверг, 4 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1037 человек. Также за отчётные сутки из ковид-центров выписали 27 пациентов после выздоровления. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 63. В числе заболевших восемь детей до 14 лет и 15 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 418 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 163 894 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировалось в республике 699 504 человека.