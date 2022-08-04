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Ещё 63 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

09:08, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 63 жителя Удмуртии заразились коронавирусом
09:08, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
206
0

Госпитализировать пришлось 11 человек.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в ковидарии Удмуртии госпитализировали 11 человек. Об этом в четверг, 4 августа, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под медицинским наблюдением находится 1037 человек. Также за отчётные сутки из ковид-центров выписали 27 пациентов после выздоровления. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения коронавирусом в регионе выявили 63. В числе заболевших восемь детей до 14 лет и 15 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 168 418 лабораторно подтверждённых случаев ковида. 163 894 человек выздоровели, 4 048 человек умерло.

Вакцинировалось в республике 699 504 человека.

09:08, 04 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус