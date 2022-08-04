На Ижевском автозаводе начнут собирать электрокары

Ижевск. Удмуртия. На производственной площадке Ижевского автозавода «LADA Ижевск» презентовали новый концепт — электромобиль на базе «Ларгуса». В четверг, 4 августа, с новинкой познакомились глава Удмуртии Александр Бречалов и президент — генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов.

Директор по продуктам и программам АвтоВАЗа Олег Груненков рассказал журналистам об основных преимуществах нового концепта. Во-первых, за основу взят действующий автомобиль —«Ларгус», который является лидером продаж в классе семиместных автомобилей в России.

«Данный автомобиль имеет очень серьёзный потенциал для его модернизации. Концепция кузова «Ларгуса» позволяет использовать достаточно ёмкие батареи без изменения корпуса машины. Мы располагаем электромотор в подкапотном пространстве, что тоже не вводит никаких изменений. По сути, мы берём действующий автомобиль и меняем у него энергоустановку», — рассказал Груненков.

Он отметил, что у «Ларгуса» уже есть вариации: пассажирская 5 и 7-местная, фургон — лёгкий коммерческий грузовик, позволяющий перевозить грузы до 800 кг. «Это очень привлекательный продукт не только для физических лиц, но и для бизнеса, для корпоративных клиентов», — отметил Олег Груненков.

Также он подчеркнул, что самый популярный вопрос — будет ли автоматическая трансмиссия? Электрический «Ларгус» как раз предоставляет возможность иметь двухпедальную версию. Рычаг переключения передач меняется на переключатель направления режимов движения — «вперёд-назад».

Также остаются все базовые функции автомобиля: подогрев лобового стекла, трёхуровневый обогрев передних сидений, обогрев задних сидений. Кроме того, автомобиль оснащён мультимедийной системой — здесь есть камера заднего вида; датчики дождя и света, электрические зеркала.

Подробнее о всех технических характеристиках можно будет говорить позднее, когда электрокар пройдёт сертификацию. Предварительно же одной зарядки новому автомобилю должно хватить на 350-400 км пробега. К массовому производству машины могут приступить в 2023 году.