Глава ЦИК: оснований для снятия кандидатуры осуждённого за взятку Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет

Ижевск. Удмуртия. Оснований для снятия кандидатуры Вадима Белоусова с выборов главы Удмуртии пока нет, поскольку приговор по делу о получении особо крупной взятки в отношении указанного лица ещё не вступил в силу и может быть обжалован. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Центризбиркома России Эллу Памфилову.

«Пока нет оснований для снятия, поскольку это может быть обжаловано. Это такая сложная ситуация. Сейчас будем думать, что с этим делать», — прокомментировала ситуацию Памфилова.

Напомним, что 3 августа Мосгорсуд вынес приговор депутату Госдумы Белоусову, выдвинутому кандидатом на пост главы Удмуртии. За получение взятки в размере 3 млрд рублей политик по решению фемиды должен отправиться на 10 лет в колонию строгого режима.

Также Белоусов оштрафован на 500 млн рублей и лишён права занимать должности в вертикали власти в течение трёх лет.

Вадим Белоусов выдвинут от партии «Справедливая Россия – За правду». ЦИК Удмуртии зарегистрировал его в качестве кандидата 28 июля.