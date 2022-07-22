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Итоги дня: подробности расследования инцидента в детсаду Пугачево и солнечные выходные в Удмуртии

18:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
Итоги дня: подробности расследования инцидента в детсаду Пугачево и солнечные выходные в Удмуртии
18:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
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Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. По данным на 22 июля в Удмуртии коронавирусом заразились еще 29 человек. В ковид-стационары госпитализировали 8 жителей. Выздоровели 10 пациентов.

Погода:

Солнечно и сухо будет в Удмуртии в предстоящие выходные. В понедельник, 25 июля, столбики термометров покажут до +30 градусов по Цельсию.

Экспертиза:

Жительница Воткинска, выбросившая из окна своего новорожденного ребенка, признана вменяемой. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Странный случай:

В одной из деревень Завьяловского района исчез коровник. Оказалось, его разобрал житель Ижевска, который вывез часть стройматериалов.

Всё выше:

Ижевск вошел в число городов-лидеров по уровню технологичности. IQ-индекс Ижевска составил 68,84 баллов из 120.

Расследование продолжается:

Взрыватель снаряда, сдетонировавший в детсаду Пугачево, могли завезти вместе со щебнем. Известно, что в 2019 году неподалеку от садика обустраивали парковку. Именно оттуда один из воспитанников принес опасную находку в детский сад.

18:10, 22 июля, 2022
Анна Торхова
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#погода