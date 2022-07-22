Ижевск вошел в число городов-лидеров по уровню технологичности

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2021 Ижевск поднялся с 14 на 11 место в рейтинге «IQ городов» России в категории «Крупные города». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Всего в список крупных городов входят 65 населённых пунктов. IQ-индекс Ижевска составил 68,84 балла из 120. Также столица Удмуртии вошла в число лидеров по уровню технологичности, по сравнению с 2021 годом город набрал на 20 баллов больше.

Города оценивают по 47 показателям, которые разделены на такие направления, как: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи. IQ-индекс оценивает эффективность цифровой трансформации города.

«Для нас проект «Умный город» — это, в первую очередь, инструмент повышения безопасности и создания комфортных условий для граждан. Мы каждый день конкурируем с мегаполисами и другими территориями за наших жителей, поэтому наша важнейшая задача — сделать Ижевск и Удмуртию в целом максимально привлекательными и удобными для проживания, в том числе, за счёт цифровизации», — прокомментировал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

В рамках проекта «Умный город» уже реализовано много крупных проектов. Один из них — «Цифровая карта Удмуртской Республики», которая содержит нужную информацию о территориях и инфраструктуре региона. Также в Ижевске воплотили в жизнь проект «Цифровая платформа строительства». Платформа имеет объединенные между собой модули, которые служат для организации процессов электронного документооборота участников строительной отрасли.

Помимо этого в Ижевске у системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» появилась функция биометрической идентификации, у службы гражданской защиты работает модуль, который анализирует и прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций, а второй модуль обеспечивает оперативное моделирование и анализ развития тревожной ситуации. Еще у системы интеллектуального учёта коммунальных ресурсов появилась возможность выявлять аварийные ситуации и контролировать их, в городе поэтапно создаётся система интеллектуального управления дорожным движением и развивается навигационно-информационная система.