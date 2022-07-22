Экспертиза показала: выбросившую из окна младенца жительницу Воткинска признали вменяемой

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении матери, выбросившей из окна новорожденного ребенка. Об этом журналистам рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2022 года в Воткинске. 18-летняя девушка сразу после родов выбросила малыша со второго этажа.

По словам Рустама Тугушева, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемая признана вменяемой. В связи с этим 25 июня уголовное дело «По факту покушения на убийство матери своего новорожденного ребенка» передано в Воткинский районный суд.

«Там обычная жизненная ситуация, она проживала в общежитии. Ей ребёнок не нужен был. Долгое время девушка и сама не подозревала, что у нее наступила беременность. В силу телосложения, это еще и внешне не было заметно. И для окружающих это стало шокирующим событием», — пояснил руководитель следственного управления.

Ребенок жив, в настоящее время он находится в республиканском реабилитационном центре для несовершеннолетних.