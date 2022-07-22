Взрыватель снаряда, сдетонировавший в детсаду Пугачево, могли завезти вместе со щебнем

Пугачево. Удмуртия. В Удмуртии продолжается расследование уголовного дела по факту детонации взрывателя снаряда в детском саду поселка Пугачево. Об этом журналистам 22 июля рассказал руководитель следственного управления СК России по Удмуртской Республике Рустам Тугушев.

Следователи установили, что взрыватель принес на территорию учреждения другой ребенок. Опасный предмет он нашел на парковке, неподалеку от детского сада. Известно, что парковку обустроили в 2019 году по инициативе жильцов.

«В непосредственной близости к населенному пункту находится территория бывшего 102-го арсенала Минобороны России <…>. По нашей версии, которую мы сейчас отрабатываем, некоторые организации могли поставить щебень оттуда», — пояснил Тугушев.

На самой парковке удалось найти еще несколько детонаторов. Следователи обратились к Управлению Росгвардии по Удмуртии для полного обследования местности всего поселка. «Они поквадратно отрабатывали, то, что находили — утилизировали. Сейчас, не на 100 процентов, но с большой степенью уверенности можно сказать, что не будет таких происшествий в ближайшее время», — добавил руководитель следственного управления СКР по Удмуртии.

В ходе уголовного дела устанавливается спецтехника, которая могла перевозить щебень, допрашиваются водители. Отдельная оценка будет дана лицам, отвечающим за безопасность детей в детском саду.

Напомним, в результате инцидента, который произошел в апреле, телесные повреждения получили два мальчика 2015 года рождения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Уголовное дело было возбуждено по статьям 293 УК России («Халатность») и статье 222 УК России («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).

Подробнее об истории в Пугачево, которая длится с 2011 года, можно узнать в нашем лонгриде.