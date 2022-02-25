Итоги дня: начало ямочного ремонта ижевских дорог и возгорание газа в Металлурге

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии ковидом заболели 1 568 человек. В ковид-центры направили 99 заражённых.

Начало ремонта

В Ижевске начался ямочный ремонт дорог, пострадавших от погодных условий. Рабочие используют в этом деле литой асфальтобетон. Отмечается, что выбоины образуются из-за перепадов температур.

Автобус «СХВ-Завьялово»

В Ижевске с 1 марта будет продлён маршрут автобуса № 321 до микрорайона «Сельхозвыставка». Транспорт свяжет СХВ и Завьялово. Горожанам теперь не придётся пользоваться пересадками.

Полёты отменены

Авиакомпания Red Wings приостановила воздушное сообщение между Ижевском и Краснодаром. Такое решение принято в рамках прекращения полётов в ряд городов России в связи с проведением спецоперации Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Погода на выходные

В последние выходные февраля в Удмуртии ожидается снежная погода. Ночные температуры окажутся в пределе -5…-10 градусов Цельсия, дневные -3…+2. В первые дни марта погода не сильно изменится.

Загорелся газ

25 февраля на улице Школьной в Ижевске произошло возгорание газа возле дома №49. Прибывшие на место пожарные погасили пламя.

Перекрытие движения

В Ижевске 26 февраля на один час днём ограничат движение транспорта на ряде центральных улиц. Связано это с проведением зимнего велопропега.