В Ижевске продлят автобусный маршрут № 321

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 1 марта будет продлено движение автобусного маршрута № 321. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил зампред гордумы Ижевска Николай Швецов.

Автобус от 1 РКБ до СХВ будет двигаться по тому же маршруту, что и автобус № 19, с поворотом и конечной остановкой на переулке Выставочном. От микрорайона «Сельхозвыставки» 321-й пройдёт по улицам 9 Января, Ворошилова, Молодёжной, Ленина и дальше — в Завьялово.

«Цель - улучшить транспортное сообщение между микрорайоном «Сельхозвыставка» и другими районами города, снизить время ожидания автобуса в утренние и вечерние часы «пик», — отметил Швецов.