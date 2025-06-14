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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Глазовском районе от удара молнии загорелся садовый дом

13:51, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Глазовском районе от удара молнии загорелся садовый дом
13:51, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
79
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#гроза\n#молния\n#Глазовский район\n#пожар
Источник фото: ГУ МЧС по УР
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Разряд попал в телевизионную антенну на чердаке.

Глазов. Удмуртия. Вечером 13 июня в СНТ «Безвиль-1» Глазовского района загорелся садовый дом. ГУ МЧС России по Удмуртии сообщило о происшествии в своем Телеграм-канале. 

Разряд молнии повредил телевизионную антенну на чердаке, электрощиток и телевизор. В доме никого не было. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым на крыше. Огонь быстро потушили, пострадало только имущество и часть стены. 

Спасатели напоминают, чтобы обезопасить дом от опасного природного явления, следует устанавливать молниезащиту.  

Напомним, также от попадания молнии 12 июня загорелся дом в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. 

 

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13:51, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
79
0
#гроза\n#молния\n#Глазовский район\n#пожар