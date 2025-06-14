Глазов. Удмуртия. Вечером 13 июня в СНТ «Безвиль-1» Глазовского района загорелся садовый дом. ГУ МЧС России по Удмуртии сообщило о происшествии в своем Телеграм-канале.

Разряд молнии повредил телевизионную антенну на чердаке, электрощиток и телевизор. В доме никого не было. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым на крыше. Огонь быстро потушили, пострадало только имущество и часть стены.

Спасатели напоминают, чтобы обезопасить дом от опасного природного явления, следует устанавливать молниезащиту.

Напомним, также от попадания молнии 12 июня загорелся дом в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.