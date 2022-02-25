На дорогах Ижевска начался ямочный ремонт с применением асфальтобетона

Ижевск. Удмуртия. Образовавшиеся ямы на дорогах Ижевска временно заделают литым асфальтобетоном. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выбоины на асфальте появляются из-за перепадов температур. Особенно часто их можно заметить на дорогах, которые давно не ремонтировались.

За одну ночную смену получается отработать до 50 квадратных метров дорожного полотна. В ночь с 24 на 25 февраля ремонт проводился на Славянском шоссе, проезде Копровый, улицах Баранова и Телегина.

Напомним, что в начале марта в Удмуртии ожидается запуск пяти асфальтовых заводов.