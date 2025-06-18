Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за включённой мультиварки чуть не разгорелся пожар. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Инцидент произошёл в пятиэтажном доме на улице Воткинское шоссе. 53-летний мужчина оставил в квартире на четвёртом этаже включенную в сеть мультиварку и ушёл из дома

Спустя время из-за короткого замыкания электропроводов прибор загорелся. Дым начал выходить из окон квартиры, его заметили очевидцы и сообщили консьержке, та вызвала пожарных. Дверь квартиры оказалась открыта, поэтому соседи набрали в коридоре воды и потушили возгорание до приезда огнеборцев.

Никто не пострадал. Огонь уничтожил мультиварку.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что, уходя из дома, нужно отключать электроприборы из сети, регулярно проверять их состояние и не перегружать электропроводку.