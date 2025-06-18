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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Соседи потушили загоревшуюся мультиварку на Воткинском шоссе в Ижевске

12:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Соседи потушили загоревшуюся мультиварку на Воткинском шоссе в Ижевске
12:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
513
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание
Источник фото: МЧС Удмуртии
513
0

Хозяин не выдернул шнур из розетки и ушёл из дома.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из-за включённой мультиварки чуть не разгорелся пожар. Об этом сообщает МЧС Удмуртии. 

Инцидент произошёл в пятиэтажном доме на улице Воткинское шоссе. 53-летний мужчина оставил в квартире на четвёртом этаже включенную в сеть мультиварку и ушёл из дома

Спустя время из-за короткого замыкания электропроводов прибор загорелся. Дым начал выходить из окон квартиры, его заметили очевидцы и сообщили консьержке, та вызвала пожарных. Дверь квартиры оказалась открыта, поэтому соседи набрали в коридоре воды и потушили возгорание до приезда огнеборцев. 

Никто не пострадал. Огонь уничтожил мультиварку.

Сотрудники МЧС напоминают жителям Удмуртии, что, уходя из дома, нужно отключать электроприборы из сети, регулярно проверять их состояние и не перегружать электропроводку.  

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12:10, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
513
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#возгорание