Ижевск. Удмуртия. Пожарные ликвидируют возгорание частного дома на улице 40-летия Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Информация о возгорании двухэтажного дома поступила 6 июня в 12:50. В настоящий момент на месте работают необходимые силы и средства.

Огнеборцы локализовали пожар на площади более 500 кв. м. Пока информации о пострадавших не поступало.

UPD: пожар ликвидировали. Горели два дома.