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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На улице 40-летия Октября в Ижевске загорелся частный двухэтажный дом

14:36, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На улице 40-летия Октября в Ижевске загорелся частный двухэтажный дом
14:36, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
177
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом
Источник фото: МЧС Удмуртии
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Информации о пострадавших нет.

Ижевск. Удмуртия. Пожарные ликвидируют возгорание частного дома на улице 40-летия Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Информация о возгорании двухэтажного дома поступила 6 июня в 12:50. В настоящий момент на месте работают необходимые силы и средства. 

Огнеборцы локализовали пожар на площади более 500 кв. м. Пока информации о пострадавших не поступало.  

UPD: пожар ликвидировали. Горели два дома.

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14:36, 06 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом