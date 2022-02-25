Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

На улицах Ижевска 26 февраля во время велопробега ограничат движение транспорта

14:30, 25 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
На улицах Ижевска 26 февраля во время велопробега ограничат движение транспорта
14:30, 25 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#велосипедисты\n#дороги\n#ограничение движения
Фото: twenty20.com
328
0

Движение на закрытых улицах будут возобновлять по мере прохождения велоколонны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 26 февраля на один час ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

С 13:30 до 14:30 в городе проведут «Ежегодный зимний велопробег в Ижевске». 

В это время нельзя будет проехать от пересечения переулка Северного с улицей Пушкинской до пересечения улиц Кирова с Песочной при движении по улице Кирова, от пересечения улиц Кирова с Песочной до пересечения улиц Песочной с Береговой, от пересечения улиц Песочная с Береговой при движении по улице Береговая до строения 8б по улице Кирова.

По мере прохождения велоколонны движение на данных участках будет открываться.

14:30, 25 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
328
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#велосипедисты\n#дороги\n#ограничение движения