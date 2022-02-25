За сутки в Удмуртии коронавирусом заразились более 1,5 тысячи человек и выздоровели более 3 тысяч

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии положительные тесты на коронавирус получили 1 568 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших 236 детей до 14 лет и 506 пожилых людей. 99 пациентов госпитализированы в ковид-центры. В больницах под медицинским наблюдением находится 27 382 человека.

Из лежащих в ковид-стационарах, 1 092 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, 297 заболевших тяжело переносят болезнь, из них 66 подключены к ИВЛ.

От инфекции вылечились еще 3 002 человека. 18 пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались. Среди них 8 женщин в возрасте от 54 до 95 лет и 10 мужчин от 62 до 97 лет.

За все время пандемии в Удмуртии вакцинировались 691 509 жителей. Из них вторую прививку поставили 544 356 человек. 118 496 граждан получили однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Ревакцинацию прошли 119 353 человека.