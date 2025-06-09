Завьялово. Удмуртия. Из-за игры со спичками произошёл пожар в деревне Старые Кены Завьяловского района Удмуртии. Об этом сообщает МЧС Удмуртии.

Инцидент случился 7 июня. 5-летний мальчик гостил у бабушки. В бане он нашёл спички и поджёг матрас. Испугавшись, он убежал домой и включил мультики.

«Возгорание заметила 17-летняя тётя ребенка. Она услышала хлопок – из-за возгорания сдетонировал баллончик с пеной в бане. Девушка выбежала на улицу, увидела пожар, забрала мальчика из дома, отвязала собак и попросила соседей вызвать пожарных», – поделился дознаватель МЧС России Степан Станиславский.

В огне были уничтожены баня, сени, курятник и надворные постройки, а также повреждена стена дома. Общая площадь пожара составила 35 кв. м.

В МЧС Удмуртии напоминают, что спички и зажигалки необходимо хранить в недоступном для детей месте.

Напомним, ранее в Ижевске детские игры стали причиной возгорания автомобиля, стоящего во дворе дома.